Felicioli e la squadra verso il bis. Tante conferme, entra Castellucci

Vincenzo Felicioli tenta il bis e ufficializza la squadra che correrà con lui alle prossime amministrative di Fiuminata. "Siamo giunti alla fine di cinque anni di mandato amministrativo – affermano i componenti di Insieme per Fiuminata –. Cinque anni lunghi e complessi, ma allo stesso tempo ricchi di soddisfazioni per tutto ciò che è stato realizzato e ricreato. Durante questa esperienza amministrativa abbiamo vissuto dei momenti difficili, dovuti a emergenze sanitarie, umanitarie e naturali. Soprattutto in quei momenti abbiamo compreso quanto il bene della collettività sia più importante del nostro prestigio personale. Abbiamo avuto conferma di come la comunità fiuminatese sia unita e sappia affrontare i problemi e le difficoltà".

In tanti avevano auspicato la ricandidatura di Felicioli che, alla fine, ha sciolto le riserve. "Dopo questi cinque anni, tutti insieme, abbiamo di nuovo deciso di continuare questa esperienza, poiché tanto è stato fatto dal 2019 ad oggi, ma ancora tanto c’è da fare. Ciò che ci ha contraddistinto sono stati, tra l’altro, l’amicizia e il senso di appartenenza ad un gruppo e ad una comunità. Anche tali valori ci hanno spinto a ricandidarci. Il nostro affettuoso saluto va a coloro che, per motivi personali, non hanno potuto continuare questo percorso insieme a noi. Accogliamo con soddisfazione i nuovi candidati che, con grande entusiasmo, hanno deciso di condividere con noi questa esperienza".

Nella nuova squadra sono riconfermati: Ilenia Grandoni, vicesindaco uscente e assessore con deleghe al bilancio, istruzione, cultura e turismo, al personale e ai rapporti con le associazioni, Paolo Stella, assessore con deleghe ai lavori pubblici, all’urbanistica, alle manutenzioni, all’ambiente e allo sport. Confermati anche i consiglieri uscenti Bruna Lazzari, Gioia Modesto, Giacomo Piancatelli, Michele Berrettini, Romolo Mancini, e Alessandro Mannelli. Lascia quindi Marco Grandoni, che aveva seguito diversi progetti, e in lista prende il suo posto Alessandra Castellucci.

Gaia Gennaretti