Felicioli, Gazzellini e Gentili entrano nell’Upi Marche

I consiglieri provinciali Vincenzo Felicioli, Tiziana Gazzellini e Andrea Gentili sono stati eletti quali rappresentanti della Provincia negli organismi dell’Upi Marche (Unione provincie italiane). L’elezione è stata effettuata ieri mattina durante l’assemblea regionale che si è svolta ad Ancona. Il sindaco di Fiuminata, Felicioli, è entrato a far parte del consiglio direttivo di cui fa parte anche il presidente Sandro Parcaroli, mentre il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, è stato eletto nel collegio dei revisori dei conti. Alla consigliera di San Severino, Tiziana Gazzellini, invece, è andata la delega per l’assemblea nazionale dell’Upi. Nella seduta plenaria dei Consigli delle Province marchigiane sono state anche votate all’unanimità le modifiche allo Statuto dell’Upi Marche che, come sottolineato dalla direttrice dell’Upi regionale, Valeria Ciattaglia, "necessitava di una revisione e di un’attualizzazione rispetto all’attività dellUpi Marche e alle sue finanze".

re. ma.