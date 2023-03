Felicioli: per le scuole da sempre favorevoli all’accorpamento

Botta e risposta fra il sindaco di Pioraco, Matteo Cicconi, e quello di Fiuminata, Vincenzo Felicioli sull’accorpamento delle scuole. Dopo l’incontro con alcuni genitori fiuminatesi, il sindaco Cicconi ha riferito che l’accorpamento di elementeri e medie non era stato possibile perché l’Amministrazione attendeva di ricostruire la scuola di Fiuminata. Felicioli sottolinea che "non è possibile dar seguito all’accorpamento della scuola primaria a Fiuminata e secondaria a Pioraco fino a che non sarà terminato l’edificio scolastico Dante Alighieri di Fiuminata e questo per una carenza di spazi. Su questo il sindaco di Pioraco si era dichiarato d’accordo. La scuola di Fiuminata, salvo imprevisti eccezionali, sarà terminata entro l’estate del 2023. Non ho mai affermato - sottolinea Felicioli - che non si doveva fare l’accorpamento e tantomeno che Cicconi fosse d’accordo con me. A coloro i quali cercano visibilità e non hanno altro mezzo se non la polemica e la critica, quest’ultima, tra l’altro, neanche costruttiva, ricordiamo che siamo disposti ad accettarle sapendo che fanno parte del gioco, ma non accettiamo e non accetteremo le offese e gli insulti, riservandoci di ricorrere nelle sedi opportune qualora ne fosse necessario. All’amico e collega Cicconi, dato anche il rapporto che si è creato e consolidato nel tempo, vogliamo simpaticamente dare una tiratina di orecchie, ricordandogli che magari, prima di un commento ufficiale, avrebbe potuto confrontarsi con me. Ribadisco che siamo, e lo testimoniano gli atti, coscienti e convinti che si debba arrivare il prima possibile ad un accorpamento delle scuole con Pioraco e Sefro".

g. g.