Felicioli: "Qualcosa non ha funzionato"

È il primo eletto del centrodestra, il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli, seguito da Tiziana Gazzellini, consigliere comunale di San Severino. Ma si dice contento a metà. "Sono felice dei voti presi – commenta Felicioli – ed è motivo di orgoglio anche il fatto che la montagna abbia una rappresentanza, sia con me che con la consigliera Gazzellini. Ma, dobbiamo dirlo, non tutto ha funzionato: se prima avevamo sette seggi e ora ne abbiamo sei, va fatta una riflessione tra di noi. Non tanto sul successo di uno o dell’altro. Bisogna analizzare il quadro: i voti sono stati dirottati sulla terza lista (Noi Moderati, ndr)? Dobbiamo capire cosa non è andato". Felicioli, consigliere provinciale uscente con delega alle aree interne, in questi anni è sempre stato diretto e schietto. Nel 2022 era uscito dall’aula ribadendo la propria contrarietà al piano scuole come era stato varato dalla Provincia. "Sono contrario alla proposta della Provincia. Ma, come consigliere di maggioranza, ho scelto di comportarmi in un modo istituzionalmente corretto: piuttosto che votare contro la Provincia e il suo presidente, sono uscito prima che iniziasse ufficialmente la seduta", aveva detto in quell’occasione preferendo lasciare l’aula prima della conta dei presenti e dell’illustrazione della delibera.