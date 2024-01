Femminicidi e reati minorili: "Piaghe che si allargano"

I femminicidi più che raddoppiati, la criminalità minorile sempre più violenta: due problemi di fronte ai quali evidentemente non basta la repressione. È la denuncia fatta ieri ad Ancona dal procuratore generale alla Corte d’appello Roberto Rossi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In regione, nell’anno passato, i femminicidi sono stati 7, contro i tre del 2022, e i reati connessi ad atti persecutori sono saliti da 461 a 478. "Una piaga" l’ha definita il procuratore generale Rossi. Nonostante le procure si siano adeguate alle novità del Codice rosso, "i dati statistici riferiscono di come la situazione complessiva, lungi dal registrare una flessione appare in costante aumento. Dunque, la mera azione repressiva, pur doverosa e necessaria, non è da sola adeguata e sufficiente a contrastare il fenomeno ove non si agisca in modo incisivo sulla componente culturale ed educativa, in modo da sradicare la mentalità più diffusa di quanto probabilmente siamo disposti ad ammettere, che interpreta il rapporto sentimentale con la donna in termini proprietari e di dominio". Preoccupazione per i "fenomeni di criminalità minorile caratterizzati da un sempre crescente diffusione dell’uso di modalità violente". Tra i reati connessi: 39 rapine, 20 estorsioni, 264 procedimenti per violazioni di norme sugli stupefacenti, 16 per violenza sessuale anche di gruppo, 20 per reati di pedofilia e pedopornografia.

"Dati preoccupanti se si considerano le dimensioni demografiche e le condizioni socio-economiche del distretto, che mostrano l’urgenza di interventi ben al di là della mera repressione penale". Su questo fronte, il procuratore generale ha stigmatizzato la "clamorosa inadeguatezza dell’organico della procura minorile composto da un procuratore e un solo sostituto" Il procuratore ha infine parlato dei segnali di un possibile radicamento di organizzazioni di stampo mafioso. Infine, ha denunciato la "assoluta inadeguatezza delle strutture per i detenuti affetti da patologie psichiche: lo scarsissimo numero di posti delle poche Rems pone i magistrati nella drammatica alternativa di mantenere tali soggetti nell’ordinario circuito carcerario, inadeguato, ovvero di lasciarli liberi ponendo a rischio l’incolumità dei cittadini". Solo il carcere di Ascoli ha un reparto di osservazione psichiatrica. Il procuratore generale ha sottolineato anche la "carenza del 34 per cento di personale di polizia penitenziaria, ben oltre i livelli di tollerabilità". Per il rapporto detenuti-posti, invece, Rossi ha definito la situazione marchigiana "non afflitta dai problemi di grave sovraffollamento, con l’eccezione di Montacuto". Nel 2023 nelle Marche ci sono stati 877 detenuti con 835 posti: ad Ancona Montacuto (309 presenti contro 256 posti, +17 per cento) a Pesaro (220 per 153 posti, +30,5 per cento) e Fermo (55 per 41, +25 per cento). I detenuti stranieri sono 299 (34 per cento), 119 tossicodipendenti, 159 con problemi psichiatrici. Le donne sono 24; i condannati all’ergastolo 27. Quanto ai processi, risultano ridotte le pendenze e la durata media di quelli in appello, come emerso dalla relazione del presidente della corte d’appello di Ancona Luigi Catelli. Una riduzione di pendenze, anche se meno sensibile, si registra anche nei tribunali: meno 5 per cento (da 14.077 a 13.440). In ambito penale, davanti ai tribunali, in primo grado, le cause in piedi si sono ridotte del 12 per cento (da 741 a 650) per i giudici collegiali e del 10 per cento per monocratici (da 11.296 a 10.222). Negativo resta il trend dei procedimenti prescritti in appello, con una percentuale salita dal 15 al 20 per cento (590 su 2.871).