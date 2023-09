Femminicidio di Maria Pia Bigoni a Civitanova: 10 anni dopo il ricordo dei familiari

Femminicidio, Civitanova dieci anni fa si svegliò con la tragica notizia dell’omicidio di Maria Pia Bigoni, a 66 anni uccisa in mezzo alla strada dal marito, Graziano Palestini, di 76 anni, con il quale era separata e che per quel fatto venne processato e condannato a diciotto anni. L’uomo è deceduto nel 2018. Domani ricorre l’anniversario e la città è tappezzata di manifesti che la famiglia ha fatto affiggere per ricordarla. "Cara Maria Pia, sono passati dieci anni dalla tua tragica scomparsa. Il tempo non lenisce questo dolore immenso che ci porteremo dietro per tutta la vita. Ci manchi tanto e non c’è un giorno in cui non ti rivolgiamo un pensiero d’affetto. Abbiamo tanta nostalgia di te". E ancora: "Ci mancano i tuoi occhi vivaci, il tuo sorriso radioso, i tuoi abbracci infiniti. Invece non possiamo più abbracciarti e rimaniamo ancora attoniti, impietriti, per come ti hanno strappato la vita. Siamo tutti più fragili senza di te. Guarda dal cielo la tua grande famiglia. Noi ti immaginiamo in un mondo di pace e di luce".