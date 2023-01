Ferdani ricorda il soldato Scocco Una medaglia per la famiglia

Venerdì 27, alle 11, al teatro delle Logge di Montecosaro, alla presenza del sindaco Reano Malaisi, del presidente provinciale dell’Ancr Albino Mataloni, del comandante della stazione dei carabinieri Andrea D’Orazio e del presidente del Centro Studi Montecosaresi Fabrizio Quattrini, il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani consegnerà una medaglia d’onore ai familiari del soldato montecosarese Pasquale Scocco (nella foto), conosciuto come ’Lino’, che nell’ultimo conflitto mondiale venne deportato e internato in un campo di prigionia a Ratingen. "Era il primo settembre 1943 quando ’Lino’, fatto prigioniero dai tedeschi – racconta Quattrini – si trovava sul vagone di un treno fermo nella stazione ferroviaria di Rovereto per essere deportato in Germania. Prima che il treno partisse riuscì a consegnare un biglietto con l’indirizzo dei suoi genitori a una certa signora Anna del posto, affinché lo facesse recapitato ai suoi genitori. In quel biglietto Lino cercava di rassicurarli dicendo di star bene, che avrebbe scritto e che presto sarebbe tornato. Commovente fu la lettera che alcuni mesi dopo Fortunato Pazzelli, un suo compaesano dello scalo vicino di letto, scrisse a casa dopo aver ricevuto un pacco con il cibo, dicendo di averlo condiviso con il suo amico ’Lino’, che nel 1945 tornò a Montecosaro. Fortunato, invece non ce la fece. I suoi resti vennero riportati in patria alcuni anni fa, grazie all’Ancr, sezione "Luigi Torresi" di Montecosaro.

Ennio Ercoli