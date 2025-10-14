Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Macerata
CronacaFeretro nero e lunghi applausi da due ali di folla: il funerale di Cesare Paciotti a Civitanova
14 ott 2025
REDAZIONE MACERATA
Feretro nero e lunghi applausi da due ali di folla: il funerale di Cesare Paciotti a Civitanova

L’ultimo saluto all’imprenditore re della scarpa. Il rito funebre si è svolto nella chiesa di San Pietro, troppo piccola per contenere tutte le persone che hanno voluto partecipare

Feretro nero e lunghi applausi da due ali di folla: il funerale di Cesare Paciotti a Civitanova
Civitanova Marche, 14 ottobre 2025 – Tra gli applausi della folla è iniziato il funerale di Cesare Paciotti, 69 anni. La salma dello stilista è arrivata trasportata dal carro funebre dentro un feretro di colore nero e poi è passata attraverso due ali di civitanovesi che si sono radunati per dire addio al ‘re della scarpa’ morto domenica sera, stroncato da un malore nella sua villa di contrada Cavallino.

A sinistra, il feretro di Cesare Paciotti durante il funerale a Civitanova. Lo stilista è morto stroncato da un malore domenica

Il rito funebre si svolge nella chiesa di San Pietro, troppo piccola per contenere tutte le persone che hanno voluto partecipare.

La funzione viene infatti trasmessa anche all’esterno della chiesa per consentire a tutti di seguirla.

Per la giornata di oggi a Civitanova è stato proclamato il lutto cittadino: Paciotti ha rappresentato per anni uno dei volti più noti del made in Italy. Le sue creazioni hanno spinto in tutto il mondo un brand conosciuto a livello internazionale. Le creazioni dell’imprenditore civitanovese sono state indossate da personaggi del jet set italiano e internazionale, da Beyoncé a Taylor Swift, da Anna Valle a Elisabetta Canalis, da Carla Bruni a Kim Kardashian.

