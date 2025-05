Ferisce i passanti con un forcone, arrestato

Macerata, 3 maggio 2025 – Brandendo un forcone ferisce tre persone, danneggia le auto in sosta e cerca di colpire anche i carabinieri. Così a Camporotondo è finito in arresto per danneggiamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’arma impropria un macedone di 48 anni.

Giovedì intorno alle 16.30, la centrale operativa della Compagnia di Tolentino ha ricevuto diverse segnalazioni: un cittadino, nel centro storico di Camporotondo, brandiva un forcone da fieno. Sul posto è intervenuta subito la pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, che ha individuato l’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, e ha cercato calmarlo.

Il 48enne macedone, residente in paese, dopo aver mostrato un minimo di collaborazione con i militari, al loro avvicinarsi ha ripreso il forcone per colpirli. Ma è stato disarmato e bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato. Sul posto, sono state identificate anche le tre persone a cui il macedone ha procurato lesioni, giudicate guaribili rispettivamente in 10, 15 e 20 giorni. L’uomo, con problemi psichiatrici, è stato accompagnato nel carcere di Montacuto, ad Ancona, in attesa della convalida dell’arresto. I militari intervenuti a seguito della colluttazione hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Sull’episodio è intervenuto Antonio Voto, segretario provinciale di Unarma, l’associazione sindacale carabinieri: “Ancora una volta esprimiamo tutta la nostra vicinanza, gratitudine e solidarietà all’equipaggio del Nucleo radiomobile di Tolentino. Carabinieri ma ancora prima uomini e padri disponibili e di grande generosità. Un drammatico esempio di quanto sia difficile operare con soggetti in stato di alterazione. Spicca l’alto livello di umanità e di cautela dei carabinieri, specie a fronte di episodi come questo. Spicca però anche l’assoluta necessità di migliorare e rinforzare procedure e strumenti perché i nostri operatori non restino in fin di vita nello svolgimento del loro dovere, e non debbano temere di poter difendere gli altri e se stessi. Spicca, più di tutto, quanto sbagliate siano le critiche troppo spesso mosse all’operato dei carabinieri, che mantengono il più basso profilo possibile nell’utilizzo della forza anche a costo di finire in un letto d’ospedale”.