Fermana pronta al debutto. Piazza Dante è gialloblù

Si è presentata al proprio pubblico la Fermana nell’atmosfera calda di piazza Dante, poche centinaia di metri dal tempio del tifo canarino, quella Curva Duomo che ha vissuto tante batteglie e che, negli ultimi anni, solo in alcuni casi è stata aperta con il cuore del tifo spostato di pochi metri in una Ovest sempre caldissima. C’era curiosità e grande entusiasmo per questo nuovo percorso canarino e questa domenica ha saputo dare molti spunti. I primi tecnici sul campo con una leggera sgambata contro la Folgore Castelraimondo con l’obiettivo per mister Bolzan di mettere minuti nelle gambe e nel motore. Sanno benissimo in casa Fermana che la condizione con cui si arriverà al fischio d’inizio a Recanati l’8 settembre non sarà la stessa delle altre formazioni, questo è ovvio. Troppi i giorni di differenza con formazioni che hanno iniziato almeno tre settimane prima, strutturandosi per tempo.

La Fermana è un cammino che continua giorno per giorno con tantissimi cambiamenti e volti nuovi, dietro la scrivania, nello staff e in campo. Per questo la curiosità del popolo gialloblù era tanta. Chi c’è sempre è la famiglia Simoni con il presidente Umberto e il figlio Gianfilippo come socio, insieme a loro il neo direttore amministrativo Marco Catalano (fino a qualche tempo fa nella parte calda del tifo e ora dall’altra parte), Walter Matacotta direttore organizzativo, Marusia Giannini segretaria generale, Rinaldo Chiappini team manager, Childerico Tomassini magazziniere e Loris Maranesi custode. Lo staff parla tutto fermano o quasi. Insieme a Dario Bolzan, fermano acquisito, il vice è Maurizio Mattoni, con un fermano doc quale Andrea Del Gatto collaboratore tecnico; preparatore atletico Filippo Quintili mentre i muscoli sono affidati a Marco Minnuci e alla Works. Poi a sfilare la squadra, infarcita di tanti giovani (obbligatori in D) e con una maglia numero 9 ancora da assegnare.

I portieri sono l’over Di Stasio e gli under Perri (2005) e Cicero (2006). In difesa gli over Karkalis, Tafa, Marucci, Diouane, oltre agli under Rabini (2004), Esposito (2004) Cocino (2004), Polanco (2005), Casucci (2004), Carosi (2006) e Bonugli (2005). In mediana capitan Romizi, Fontana, Palmucci, Valsecchi, Bartoli (fermano doc) oltre agli under Baratteri (2006), Caparuccini (2004), Granatelli (2006), Taddei (2006), Mavrommatis (2006) e Bonfigli (2007). Attacco da completare con Palumbo e Ferretti gli over, insieme a Sardo (2005) e Lamongino (2005) in quota under.

Roberto Cruciani