Fermana: Silva parte male con la Primavera

FERMO

Dopo la vittoria fondamentale contro la Recanatese, è fissata per stamattina la prima seduta di allenamento dei gialloblù. I loro occhi ieri erano tutti sulla sfida tra Olbia e Arezzo, con i sardi che, purtroppo per Giandonato e compagni, hanno vinto lasciando nuovamente la Fermana ultima da sola. La squadra di Protti inizia così la settimana di avvicinamento alla partita contro il Cesena, in programma per sabato alle ore 20.45. Match che si svolgerà a porte chiuse dopo il cazzotto tirato dal padre dell’attaccante dei bianconeri Cristian Shpendi contro il portiere proprio dell’Olbia. Si tratta della seconda trasferta in stagione a cui i tifosi gialloblù non potranno partecipare, dopo quella contro il Sestri Levante a Vercelli.

Intanto nella giornata di sabato è stato ufficializzato il terzo allenatore stagionale della Primavera della Fermana. Dopo Luigi Giandomenico e Salvatore Alfieri, si tratta di Massimo Silva, allenatore dell’Ascoli in Serie A nel 2006. Il tecnico è stato fatto firmare e tesserare venerdì per una questione di natura tecnica che riguardava la sua posizione. Alto profilo, dunque, per i giovani gialloblù, nonostante la sua ultima esperienza con il Grosseto era durata appena due partite. Esordio sfortunato per l’allenatore che sabato, al "Postacchini" di Capodarco, ha perso contro il Latina per 1-5.

Restando in tema giovanili, urge rettificare quanto scritto in settimana sulla scorsa partita della Fermana Under 16, ieri impegnata a Perugia. Le prime ricostruzioni portavano a un intervento di due pattuglie della Polizia per sedare delle tensioni sugli spalti durante la partita contro il Taranto. Così non è stato. La Polizia è arrivata molto dopo la fine della partita e per altri motivi. Durante la partita, l’autore del gol del pareggio dei pugliesi è andato a ballare sotto la tribuna davanti agli altri giocatori della Fermana che erano sugli spalti. Quado i gialloblù hanno segnato il gol del definitivo 2-1, dagli spalti è arrivata una battuta ironica e goliardica proprio su quel balletto. Nel post-partita, gli animi erano parecchio caldi nello spogliatoio del Taranto, tant’è che per l’appunto è arrivata la polizia e i ragazzi sono stati fatti uscire uno alla volta. Nel frattempo, i giovani gialloblù erano stati fatti rimanere all’interno degli spogliatoi per precauzione.

Filippo Rocchi