"Fermata d’autobus", il film al Cecchetti

Terza settimana di programmazione cinematografica nello spazio aperto Cecchetti, a Civitanova. L’iniziativa, dell’Azienda Teatri, torna in questo mese con nove pellicole a ingresso gratuito e con spettacolo unico alle 21.15. Il 27 luglio, per la rassegna "L’inimitabile bionda" dedicata all’attrice Marilyn Monroe e in collaborazione con il Civitanova Film Festival, verrà proposto "Fermata d’autobus": commedia sentimentale del 1956, diretta da Joshua Logan, è considerata tra le migliori interpretazioni della Monroe. Il 28 luglio tornerà invece il cinema per famiglie, con il film d’animazione del 2024 "Gli incredibili": sesto lungometraggio Pixar, ha ottenuto due Premio Oscar (miglior film d’animazione e miglior montaggio sonoro). In caso di maltempo, gli spettacoli saranno all’interno del cinema Cecchetti. Ma prima sono previste altre due proiezioni: il 24 luglio con "Gli spostati" (con la Monroe) e il 25 luglio con "Big Hero 6 (film d’animazione).