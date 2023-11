"Fermata insicura e senza pensilina"

Tiziana Rossetti, portavoce dell’Hotel House Pineta di Porto Recanati, non ha alcuna intenzione di passare un altro inverno con la figlia con la broncopolmonite. Il problema che solleva è comune alle altre 180 famiglie del maxi condominio che si affaccia in via Salvo d’Acquisto, a pochi metri dall’altro condominio del River Village. "Il problema – spiega – è che prima avevamo la fermata del bus scolastico davanti al cancello dell’entrata del palazzone, tre anni fa l’hanno spostata a metà circa del piccolo marciapiede, che costeggia il vialone iniziale di Salvo D’Acquisto. In termini di sicurezza non solo non hanno risolto nulla, ma l’hanno aggravata. Intanto quando piove non c’è alla fermata del bus scolastico una pensilina coperta per cui i bambini vanno a scuola tutti bagnati. Le maestre spesso ci chiamano per portare i ricambi. Sono tre anni che questa storia va avanti così, anche se abbiamo fatto una petizione firmata da quasi tutti i condomini".

Il pericolo che corrono i piccoli e i genitori che li accompagnano è che il marciapiede è stretto e quindi qualche bambino si trova a camminare lungo la carreggiata, dove i veicoli sfrecciano a velocità sostenuta. Questo tragitto a piedi lo fanno tutti i giorni, sia in andata che al ritorno dalla scuola. Luca Davide si preoccupò mesi fa di questo problema in qualità di presidente del quartiere parlando con l’avvocato Buonocunto, amministratore del complesso River Village, proprietario dell’area che è accanto alla pensilina: "L’avvocato mi disse che era disposto a concedere l’uso di un pezzo del terreno per metterci una pensilina coperta in modo di far salire e scendere in tutta sicurezza dal mezzo pubblico gli alunni, purché il Comune realizzasse la pensilina. È passato circa un anno ma non è stato fatto nulla. Nessuno dell’amministrazione si è fatto sentire". Infine altro problema non da poco, fa presente sempre Rossetti, è che "quando piove a dirotto l’ingresso del palazzone, che si apre sulla strada pubblica, si allaga tutto. Inoltre, avremo bisogno di uno specchio parabolico per far uscire in sicurezza le auto dal condominio".