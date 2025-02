Fermata pericolosa, il sindaco: dobbiamo capire se il punto è idoneo

Lungo la SP 361, a Montecassiano, c’è una fermata dell’autobus non segnalata, senza strisce né pensilina. È pericoloso attraversare la strada e aspettare la corriera in quel tratto.

A fare la segnalazione è un cittadino, Roberto Foglia, che qualche anno fa aveva sollevato il problema. Ha una figlia che prende il pullman per andare a scuola, e la sua preoccupazione è anche quella di altri genitori e non solo, perché diversi ragazzi fruiscono di questo servizio. La fermata si trova a ridosso di un incrocio.

"Nel 2021 – ricorda – c’era stato un incidente grave: una studentessa di 14 anni era stata investita dopo essere scesa dall’autobus. Non voglio fare polemica: la mia è solo una richiesta per sollecitare un intervento, per sapere a che punto è la situazione perché da allora è tutto fermo".

La strada 361 è di proprietà della Regione e gestita dall’Anas. "A decidere le fermate – spiega il sindaco Leonardo Catena – è chi gestisce il servizio di trasporto". Innanzitutto bisogna capire se la fermata è autorizzata dall’organo competente, la Regione.

"Da parte nostra non c’è disinteresse, anzi, tanto che avevamo fatto un progetto per la pensilina. – prosegue –. Essendoci uno spazio verde, avevamo pensato di allargare la strada per metterci la struttura. Si tratta di una lottizzazione e avremmo voluto far diventare l’area comunale, se non fosse che c’è un contenzioso in corso; quindi finché non si risolve, l’area resta privata. Per quanto riguarda le strisce, sono presenti 100 metri più avanti perché c’è il marciapiede. Ma nel punto preciso della fermata non possiamo realizzarle perché c’è la terra, finirebbero sul campo. Questo per dire che non manca la volontà di trovare una soluzione, come Comune, però prima va chiesto se è idoneo o meno che lì ci sia una fermata. Regione, Anas e società di trasporto dovrebbero stabilirlo".