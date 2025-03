Fermata un’auto sportiva senza assicurazione, la moglie del proprietario insulta i carabinieri

Pioraco (Macerata), 30 marzo 2025 – Gira su un’auto sportiva senza assicurazione e, una volta fermata, offende i carabinieri con insulti ripetuti: per questo è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale una 39enne di Pioraco. Il fatto è accaduto proprio nel paesino dell’Alto Maceratese dove una pattuglia della locale stazione dei carabinieri, durante l’esecuzione del servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, ha fermato e sanzionato per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria il proprietario e conducente di un’auto sportiva.

Proprio nel corso della contestazione della violazione al codice della strada (che prevede la sanzione amministrativa che va da 866 a 1.732 euro, oltre alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo) la passeggera e moglie dell’automobilista, in presenza di più persone, ha offeso ripetutamente il capo equipaggio dei carabinieri. La donna, al termine della contestazione della sanzione e del sequestro del veicolo a carico del marito, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per oltraggio a pubblico ufficiale.

Sempre i carabinieri – questa volta i militari della stazione di Treia – hanno denunciato per evasione un 29enne del posto, che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta a maggio dello scorso anno dal Tribunale di Ancona. I militari di Treia hanno accertato, nei giorni scorsi, che in due distinti episodi scaturiti da specifici controlli, l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Il giovane treiese, che già in passato si è reso responsabile di medesime violazioni degli arresti domiciliari, è stato nuovamente denunciato per la doppia violazione.