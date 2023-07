"Fermate i lavori sulla 77, si ricominci a settembre"

"Il cantiere deve fermarsi. I lavori vanno rimandati a settembre". Così Andrea Staffolani, sindaco di Morrovalle, dopo l’ennesima giornata di passione dei suoi concittadini, ma anche di tanti visitatori, sulla superstrada, da tempo al centro delle polemiche per blocchi e lunghe code. "C’è sconforto, tanto sconforto – sottolinea Staffolani, stanco per una situazione che si ripresenta identica, estate dopo estate –. Capisco che i lavori vanno fatti e che vada sistemato il manto stradale, ci mancherebbe, ma così alcuni tratti diventano impercorribili. Non è possibile svolgere un intervento del genere nel periodo di luglio e agosto: gli spostamenti, sia quelli dei locali che dei turisti, sono impossibili. È poi questo un modo per essere attrattivi a livello turistico? Io non credo. Registriamo disagi su disagi". L’augurio: "Speriamo che Anas riesca a terminare i lavori il più presto possibile, ma la cosa da fare sarebbe sospenderli e riprendere a settembre. Con la situazione che si è venuta a creare ora, se prendi la superstrada sai a che ora entri ma non puoi sapere a che ora ne uscirai. È un grosso disagio". Ne conseguono problemi di transito anche per i territori intorno, dentro ai centri abitati è un disastro. "Quando restano bloccati, gli automobilisti escono dalla superstrada il prima possibile. L’altro giorno (lunedì) ho messo i vigili urbani a servizio della gente che usciva dalla 77, nel tratto del paese vicino all’uscita. Ma non si può andare avanti così".

Chiara Gabrielli