Fermato al volante ubriaco. Patente ritirata e denuncia

Ubriaco al volante, un cingolano è incappato nei controlli dei carabinieri e ha dovuto salutare la patente.

La notte del 22 gennaio, i militari stavano svolgendo un servizio mirato per la sicurezza stradale, quando hanno visto arrivare una Ford Ecosport e l’hanno fermata. Al volante c’era un 42enne della zona, che è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo: aveva un tasso alcolemico pari a 0,92 grammi per litro. La sua patente è stata quindi ritirata e l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Su questo fronte i controlli della Compagnia di Macerata proseguiranno ancora, su tutto il territorio di competenza. Ad Appignano invece è stata arrestata una romena 55enne, rintracciata dai carabinieri di Treia. Per lei era stato emesso dalla procura un ordine di carcerazione: la donna deve infatti scontare una condanna a due anni e un mese di reclusione ricevuta lo scorso luglio dal tribunale di Macerata per furto in abitazione e violazione di domicilio, reati commessi a Treia l’8 novembre 2018.

Al termine delle formalità e dei necessari rilievi foto-segnaletici, è stata accompagnata alla casa circondiariale di Pesaro, dove sconterà la pena ricevuta.