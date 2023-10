Fermato con una mannaia. Processo per direttissima, ma l’imputato è sparito

Si sono perse le tracce del nigeriano che, ad agosto, minacciò i poliziotti tentando di colpirli con una mannaia, così è slittata la direttissima per quell’episodio.

Il fatto era successo il 20 agosto. Quella domenica la polizia era stata chiamata in via Maffeo Pantaleoni da alcuni residenti, che avevano visto una persona in un palazzo inagibile. Agenti e vigili del fuoco erano andati a controllare e avevano trovato Chiazor Udeani, 35enne nigeriano, e lo avevano allontanato. Nel primo pomeriggio, una Volante passando dalle parti della stazione aveva notato l’uomo, e gli agenti si erano fermati a controllarlo. Ma il 35enne era scappato via di corsa. Inseguito dalla pattuglia, si era diretto in viale Don Bosco e dallo zaino aveva estratto una mannaia. Con quella avrebbe più volte tentato di colpire un agente, mirando alla gola e urlando "Vi ammazzo". Una scena terribile, a cui avevano assistito diverse persone richiamate dalle urla. Per fortuna, il poliziotto era riuscito a evitare i fendenti, ma il nigeriano era scappato via di nuovo verso il rione Santa Lucia, scappando lungo le vie brandendo la mannaia e seminando il panico. In zona erano confluite subito un’altra pattuglia della polizia e una dei carabinieri, e alla fine l’uomo era stato bloccato in via San Francesco e arrestato, con le accuse di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi. Nel suo zaino poi erano stati trovati 11mila euro, oltre a telefonini e articoli di bigiotteria. Regolare da anni in Italia e assunto come operaio in fabbrica, nell’udienza di convalida il nigeriano aveva spiegato di essere stato cacciato dall’alloggio che aveva in città, quella mattina; così aveva messo tutte le sue cose nello zaino ed era andato alla ricerca di una sistemazione. All’arrivo della polizia si era spaventato e aveva reagito, ma in aula aveva assicurato di non aver voluto mai far del male a nessuno. Convalidato l’arresto, il giudice Andrea Belli lo aveva rimesso in libertà con la misura del divieto di dimora in città, rinviando la direttissima.

Udeani ha preso alla lettera la misura, e infatti ieri, quando avrebbe dovuto presentarsi in tribunale per il processo, è venuto fuori che non si trova più e non si sa dove sia finito. L’avvocato Francesco Governatori non ha potuto dunque definire la vicenda con il patteggiamento o l’abbreviato, e per il 35enne si farà un processo con il rito ordinario. L’udienza dunque è slittata, per iniziare a sentire i testimoni citati dal pm Raffaela Zuccarini.

Paola Pagnanelli