Fermato con uno zaino pieno di attrezzi rubati

Si aggirano tra gli scaffali nascondendo nello zaino attrezzi vari per il giardinaggio, del valore di quasi 500 euro, poi escono sperando di farla franca: uno scappa ma l’altro viene bloccato all’uscita del negozio. Nei guai è finito un uomo di 36 anni, che è stato denunciato dalla polizia. L’episodio è avvenuto, tra i corridoi del punto vendita Obi, in via San Costantino, nella zona commerciale di Santa Maria Apparente. Un uomo, un trentaseienne cileno, e un suo complice sono entrati nel negozio e hanno cominciato a girare tra i corridoi della struttura, in particolare nel reparto dove sono esposti in vendita attrezzi per il giardinaggio. Uno, il cileno, aveva con sé, in spalle, uno zaino e insieme al suo complice lo avrebbe riempito di attrezzatura varia, per un valore, almeno secondo una prima stima, di circa 460 euro.

Una volta riempito lo zaino il trentaseienne si è diretto verso l’uscita del negozio. A quel punto, però, era solo: il suo complice, infatti, si era già allontanato dal negozio. Ma il sistema anti-furto ha fatto, comunque, il suo dovere ed è scattato l’allarme. Sul posto, dopo la segnalazione, sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di polizia, che hanno controllato e perquisito il trentaseienne cileno. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato a piede libero.