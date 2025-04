Fermato dai carabinieri. Al volante ubriaco. Denunciato un 28enne

Posti di blocco dei carabinieri lungo la strada, un giovane nei guai dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Domenica sera, i carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili e sono stati controllati anche alcuni esercizi pubblici. Nel corso dell’operazione è stato denunciato un 28enne di nazionalità boliviana per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l. Il 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro della patente. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.