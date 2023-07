Fermato dalla polizia, lui risponde a calci e morsi: patteggia 10 mesi

di Paola Pagnanelli

Urla in arabo e calci, pugni e morsi ai poliziotti. Così è finito in manette lunedì pomeriggio Awer Ben Khoud, tunisino 39enne senza fissa dimora, già segnalato con vari alias. La scena si è svolta nei pressi del Club Vela di Civitanova. La polizia era stata chiamata in seguito ad alcuni furti di biciclette e monopattini subiti nei giorni scorsi dai soci, furti di cui erano sospettati alcuni stranieri che si erano piazzati da quelle parti. Appena arrivati, gli agenti del commissariato hanno visto Ben Khoud e gli hanno chiesto i documenti per un controllo. Ma il tunisino aveva iniziato a urlare frasi incomprensibili agli agenti, e a divincolarsi in modo violento: a un agente ha morso un braccio e rotto una costola, a un altro ha causato abrasioni a un braccio e a un ginocchio, oltre alla distorsione della caviglia. Dopo la colluttazione, i poliziotti erano riusciti a farlo salire in auto, ma il 39enne aveva tentato di fuggire via, e solo grazie ai rinforzi arrivati nel frattempo era stato possibile bloccarlo e portarlo al commissariato. Alla fine era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ieri mattina per lui, in tribunale a Macerata, si è tenuto il processo per direttissima. Davanti al giudice Andrea Belli l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi per lui l’avvocato Luciano Pacioni ha chiesto di patteggiare la pena, concordata a dieci mesi di reclusione con il pm Stefano Lanari. Dopo la sentenza, il tunisino è tornato in libertà non avendo precedenti. Il tunisino però ha avuto un decreto di espulsione dall’Italia, essendo clandestino. Sabato mattina invece gli agenti, a bordo di un’auto, durante un controllo hanno trovato un nigeriano risultato clandestino. Per lui il prefetto ha firmato un provvedimento di espulsione, con contestuale decreto di trattenimento emesso dal questore nel centro per rimpatri di Palazzo San Gervasio (Potenza).