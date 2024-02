Fermato in auto senza assicurazione

Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Andrea Isidori (nella foto), hanno intensificato i controlli in varie zone della città anche su indicazione dell’amministrazione comunale che ha dato seguito alle richieste di alcuni Comitati di Quartiere e ad alcune segnalazioni da parte di cittadini. Nel corso di un servizio, una pattuglia, in viale Foro Boario, ha intercettato un’autovettura alla cui guida era un cittadino straniero, residente a San Severino, risultata essere sprovvista di assicurazione. Da un accurato controllo incrociato fatto sul posto dove era stata fermata l’auto, è stato appurato che lo stesso veicolo era già stato sequestrato a Fermo perché sempre senza copertura assicurativa e quindi non poteva circolare. Pertanto una violazione reiterata che è costata al conducente dell’auto la confisca del veicolo, la segnalazione alla Prefettura per la revoca della patente e quasi duemila euro di multa. Soddisfatto il comandante Isidori di come si sta impostando il lavoro soprattutto in virtù della intensificata presenza sul territorio anche come prefissato con il sindaco e l’amministrazione comunale.