Fermato mentre cede una dose: ne aveva altre in tasca e a casa

Da Porto Recanati ha preso l’auto ed è arrivato dritto fino a Castelfidardo. Ma una volta giunto a destinazione, si è incontrato con un conoscente al quale avrebbe ceduto una dose di cocaina, prima di essere notato e bloccato dai carabinieri della Compagnia di Osimo agli ordini del maggiore Gianluca Giglio. Così è stato subito perquisito e sono spuntate fuori altre dosi di droga (circa 17 grammi), nascoste nelle tasche dei pantaloni e persino all’interno della sua casa. A finire in manette con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne albanese, domiciliato a Porto Recanati.

L’episodio è avvenuto giovedì sera. Il tutto è cominciato intorno alle 20.30, quando il giovane ha preso la sua macchina arrivando a Castelfidardo in via Giolitti, nella zona tra San Rocchetto e Crocette. A quel punto avrebbe estratto un involucro con dentro della cocaina (dal peso di 0,49 grammi), per poi consegnarlo a una persona che aveva appena incontrato. Peccato per lui che proprio in quegli istanti è intervenuta una pattuglia dei militari dell’Arma, che lo ha fermato. E immediatamente i carabinieri gli hanno controllato le tasche, trovando ulteriori dosi di droga. Perciò la perquisizione si è spostata a casa del giovane, in un appartamento situato in viale delle Nazioni, nella parte sud di Porto Recanati. In totale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 17,5 grammi di cocaina, oltre a 620 euro ritenuti dagli investigatori proventi di spaccio.

Inevitabilmente, per il giovane è scattato l’arresto in flagranza di reato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo le pratiche di rito, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della caserma di Osimo, dove ha passato la notte in attesa del processo per direttissima che si è tenuto ieri mattina. Il 22enne ha spiegato davanti al giudice Francesca Grassi che aveva bisogno di soldi perché doveva aiutare economicamente la sua famiglia in Albania. E tra l’altro, in Italia risulta incensurato. Alla fine, l’arresto è stato convalidato. Tuttavia il giovane, difeso dall’avvocato Antonella Devoli, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Chiesti i termini a difesa, l’udienza è stata rinviata al 13 febbraio per il proseguo della direttissima. Allo stesso tempo, l’avvocato Devoli fa sapere che valuterà un rito alternativo.

Giorgio Giannaccini