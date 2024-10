Fermato sull’Ape con i sedili rubati. Ora il treiese finisce in manette

Finito nei guai perché trasportava i sedili di una Smart appena rubati, era stato messo ai domiciliari, misura che però avrebbe violato più volte. Per questo l’altro giorno è stato arrestato un uomo di Treia, il 39enne Alessio Genga.

Nei giorni scorsi l’uomo era stato denunciato dai carabinieri per ricettazione e per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato, nel corso di un controllo, mentre portava sul cassone dell’Ape due sedili di un’auto risultati rubati poco prima. Già condannato per guida senza patente, il treiese era stato messo ai domiciliari. Dopo ripetute violazioni della misura della detenzione domiciliare, il 39ennne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Treia, su ordine di carcerazione emesso dall’ufficio di sorveglianza di Macerata. Al termine delle formalità di rito, è stato portato in carcere a Fermo.

Nel corso di controlli effettuati in questi giorni dai carabinieri della Compagnia di Macerata, la sezione radiomobile ha denunciato un operaio 44enne di origini cubane per guida in stato di ebbrezza alcolica: è risultato positivo all’alcol test, con un tasso pari 1,19 g/l. Gli è anche stata ritirata la patente.