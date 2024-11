"Fernanda: le foto ritrovate", la mostra di Viozzi

Dalla lente di uno sconosciuto fotografo amatoriale, sessanta scatti che testimoniano le origini rurali del territorio. A Monte San Martino venerdì è stata inaugurata la mostra fotografica "Fernanda: le foto ritrovate", allestita presso The Shed - Residenza d’Arte. Si tratta di sessanta fotografie in bianco e nero, scattate tra la fine degli anni Trenta e la metà degli anni Cinquanta del Novecento prevalentemente nella media Valle del Tenna, che offrono uno spaccato della vita rurale di quel tempo in una visione dal sapore neorealista. Le foto, delle quali non si conosce l’autore, sono infatti una preziosa testimonianza della vita dei mezzadri nelle nostre campagne: mostrano intere famiglie contadine immortalate nel corso delle loro attività quotidiane o in improvvisati set fotografici. La mostra è aperta tutti i giorni fino al 22 novembre dalle 10 alle 18.30, con ingresso libero. Tutte le informazioni su www.lefotoritrovate.it. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Monte San Martino Matteo Pompei e il curatore della mostra Giordano Viozzi, presidente dell’associazione La Casa della Memoria di Servigliano.