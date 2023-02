Macerata, Fernando Ballatori morto per un malore sotto gli occhi dei passanti

Tragedia sotto glio occhi dei passanti: morto per un malore

Macerata, 20 febbraio 2023 – Tragedia sul lungomare sud, sotto gli occhi di tanta gente che stava facendo la passeggiata della domenica mattina. Nel verde attrezzato della ex Casa del Balilla si è accasciato a terra, colpito da un malore, Fernando Ballatori di Bivio Cascinare. A nulla sono servite le manovre rianimatorie, a lungo praticate dagli operatori del 118.

Ballatori aveva 61 anni ed era un piccolo imprenditore calzaturiero, titolare del calzaturificio Ballatori di Sant’Elpidio a Mare. Ieri mattina ha indossato la tuta da jogging e si è diretto a Civitanova, sul litorale. Stava facendo un po’ di attività fisica nello spazio retrostante la biblioteca comunale quando, poco prima delle 11, ha accusato il malore che gli è stato fatale.

Sul posto sono in seguito arrivati anche i familiari, disperati davanti al cadavere del congiunto. La salma, sulla quale non verrà eseguita né ricognizione cadaverica né autopsia, è stata recuperata dalla agenzia Asof di Civitanova ed è stata composta nella casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi di molta gente e qualcuno, purtroppo, non ha resistito alla tentazione di scattare foto al corpo del 61enne disteso a terra e coperto da un lenzuolo, tanto che i carabinieri sono stati costretti a posizionare due macchine di pattuglia in modo tale da proteggere il cadavere e la privacy dei familiari.

I funerali verranno celebrati domani a Bivio Cascinare.