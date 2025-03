Feronia, 40 anni dalla riapertura. Visite guidate, concerto e show

San Severino si prepara a celebrare il quarantesimo anniversario della riapertura del teatro Feronia, avvenuta nel 1985 dopo un lungo restauro. Per celebrare il traguardo, l’amministrazione ha organizzato un ricco calendario di eventi in programma da dopodomani al 29 marzo.

Giovedì, alle 20.45, il Feronia ospiterà il concerto dell’Orchestra filarmonica marchigiana, che eseguirà brani di Brahms e Boccadoro, inaugurando la stagione sinfonica. Venerdì 14, sempre alle 20.45, spettacolo teatrale con Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo che presenteranno "Matteotti. Anatomia di un fascismo", nell’ambito della stagione di prosa.

Sabato 15 e domenica 16, alle 16.45, visite guidate speciali per offrire al pubblico l’opportunità di scoprire la storia e i segreti del teatro Feronia. Infine, sabato 29 alle 20.45, spettacolo di circo contemporaneo "Bello!" della compagnia cordata F.O.R, parte della stagione dedicata al circo contemporaneo.

Il Feronia è un simbolo per la città, oltre che un punto di riferimento per il territorio. "Dopo la distruzione nel 1699 della Sala del Teatro che si trovava all’interno del Palazzo dei Consoli a Castello – ricorda il professor Alberto Pellegrino – nel 1732 il consiglio comunale comincia a pensare alla costruzione di un edificio teatrale e l’argomento viene ripreso nel 1734. Dopo dibattiti e il superamento di difficoltà per la raccolta dei fondi privati, nel 1740 il Condominio teatrale affida l’incarico di progettazione all’architetto fanese Domenico Bianconi. Il Teatro de’ Condomini viene inaugurato nel 1747 e nuovamente chiuso perché ritenuto pericolante e insicuro per la minaccia d’incendi. La Congregazione teatrale decide così di affidare, nel 1823, la progettazione di un teatro in muratura al giovane architetto concittadino Ireneo Aleandri. Fra le maestranze, al pittore sanseverinate Filippo Bigioli è affidato l’incarico di realizzare i bozzetti del sipario e delle pitture della volta, opere che saranno realizzate dallo scenografo ascolano Raffaele Fogliardi. Nel maggio 1828 viene ufficialmente inaugurato".