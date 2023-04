Ferracuti e il viaggio in Amazzonia sbarcano allo chalet "Il Veneziano"

di Ennio Ercoli

"Il mio viaggio in Amazzonia è stata un’esperienza davvero straordinaria, la più importante della mia vita, sul piano umano e professionale per i reportage effettuati, che ho condiviso con il mio amico fotografo Giovanni Marrozzini, anch’egli di Fermo come me". A dirlo lo scrittore reporter Angelo Ferracuti, che ha quindi condensato l’avvincente percorso snodatosi lungo oltre duemila chilometri nel libro Mondadori "Viaggio sul fiume mondo Amazzonia" (19 euro). Il volume verrà presentato a Civitanova oggi alle 19, da Antonio Rignanese, allo Chalet&Bar "Il Veneziano" in viale Matteotti. Saranno presenti sia il fotografo Marrozzini che Ferracuti.

L’Amazzonia è un argomento gettonatissimo almeno da tre decenni a livello mondiale. Il vostro è un reportage effettuato da esperti ormai?

"Negli anni siamo stati in Amazzonia complessivamente 16 volte. Giovanni Marrozzini ha percorso il Rio degli Amazzoni in passato dalla sorgente alla foce. La vastità di questo mondo è tale che non si finisce mai di conoscere".

Da dove siete partiti per quest’esplorazione, quando era ancora in corso la pandemia?

"Dalla singolare Manaus circondata dalla foresta, la cui vita si svolge in gran parte lungo il fiume, con i tanti colorati battelli che vanno e vengono per distribuire e commeercializzare mercanzie nei posti più lontani. Abbiamo acquistato un battello di 17 metri, battezzato "Amalassunta" (in omaggio al nostro pittore Osvaldo Licini vissuto a Parigi), costato 20mila euro, che poi abbiamo anche allestito. A bordo noi due, più un capitano, due marinai, un cuoco e un traduttore. Sono state otto settimane intensissime. Abbiamo visitato due parchi, siamo arrivati alla "triplice frontiera", abbiamo visto e camminato negli ettari di foresta bruciata nelle estive "Stagioni del fuoco". Abbiamo seguito le elezioni e incontrato le più importanti rappresentati delle popolazioni indigene. Nel viaggio ci siamo appoggiati ai missionari cattolici. Avevamo contatti con Tommaso Lombardi, un missionario laico formatosi alla Consolata di Marina Palmense, che ha fondato l’associazione il "Piccolo Nazareno" proprio a Manaus, per recuperare i "ragazzi di strada" portandoli a Scuola ed offrire loro un salvagente per il presente e il futuro. A tale associazione – a fine viaggio – abbiamo donato il battello "Amalassunta", che verrà impiegato come "Scuola galleggiante" e come messaggero bibliotecario, portando i libri nei vari villaggi".

Quante presentazione del libro avete effettuato finora?

"Una cinquantina in tutta Italia. Ovunque. Dopo Civitanova, il 6 maggio saremo a Taranto, dove il Viaggio in Amazzonia è arrivato alla serata finale (cinquina) dell’importante "Premio Leogrande 2023", presentato dal giornalista Rai Giorgio Rai Zanchini, che al termine annuncerà il vincitore".