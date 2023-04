Ferracuti e Marrozzini a "Il Veneziano" con il loro libro

"Viaggio sul fiume mondo Amazzonia": questo il titolo dell’ultimo libro dello scrittore fermano Angelo Ferracuti, pubblicato da Mondadori nella Collana Strade Blu (19 euro), che verrà presentato da Antonio Rignanese allo Chalet&Bar "Il Veneziano" questo venerdì alle 19. Presenti il reporter Ferracuti, come il fotografo Giovanni Marrozzini. L’Amazzonia è un argomento gettonatissimo. Ferracuti se ne occupava da tempo. E’ partito per il Rio delle Amazzoni quando c’era ancora la pandemia. La sua volontà indomita, ereditata dal padre – indimenticabile podista anche a 80 anni, sempre partecipe alla Stracivitanova – l’ha portato a vedere con i propri occhi lo stato attuale del grande fiume brasiliano, restituendocene una fotografia realistica. Ferracuti e Marrozzini hanno risalito il più grande fiume del pianeta con il battello "Amalasunta" (Licini docet) andando incontro ai popoli che vivono nel cuore della foresta, alcuni in via di estinzione, come gli Yanomani ed altri.

Ennio Ercoli