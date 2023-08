Ferragosto a Civitanova: Balaso, Diamantini, Stankovic e la movida

Litorale civitanovese gremito nella notte di Ferragosto. Feste iniziate al tramonto e andate avanti fino all’alba. Pienone nei locali della movida, ma anche in molti stabilimenti balneari. Alla Sirenetta, sul lungomare nord, festa spontanea allestita dal titolare Mario Montecchiari e dallo staff dell’animazione ‘fai da te’ dello chalet. Panini per tutti, giochi e balli in spiaggia e in acqua fino a notte fonda, oltre seicento persone coinvolte dell’animazione del maestro Nicholas Cerquettini e del dj Gianni Mazzoni, a cominciare dalle stelle del volley, ex (Stankovic) e attuali (Balaso, Diamantini, il team manager Carancini, il preparatore atletico Merazzi) della Lube, la giocatrice Partenio e la ex Bosetti.

(foto Romano Bianchetti)