Ferragosto a Porto Recanati e Porto Potenza . Mercatini, concerti, street food e fuochi d’artificio

Tutto pronto oggi, tra Porto Recanati e Porto Potenza Picena, per festeggiare nel migliore dei modi Ferragosto. A Porto Recanati, questa sera ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio che illumineranno il cielo a partire dalle 23.30: appuntamento che richiama sempre moltissime persone. Il ritrovo sarà sulla spiaggia di largo Porto Giulio. "Se il maltempo dovesse giocare brutti scherzi – ha anticipato il sindaco Andrea Michelini –, lo spettacolo pirotecnico sarà recuperato il giorno successivo".

Inoltre, a partire dalle 19 fino a mezzanotte si svolgerà anche il mercatino di Scossicci, che animerà la zona nord con bancarelle di prodotti tipici e artigianato locale, per tutti coloro che vorranno trascorrere una serata sotto alle stelle all’insegna dello shopping.

Sempre stasera, ma in piazza Douhet a Porto Potenza, andrà in scena "Ferragosto in rosa". Alle 19.30 ci sarà lo street food e a seguire, alle 22, partirà un dj-set tutto al femminile con Lemme20 & Giorgia Palombi. A presentare la serata sarà Antonella Ciocca. Mentre domani sera, sempre in piazza Douhet, sarà la volta dell’imperdibile format "Remember Disco Dance", con la magia della disco dance: i grandi successi degli anni ‘70, ‘80 e ‘90, con dj Andrea Falcetelli e voice Monica Kiss. Insieme con loro, in consolle ci sarà la guest star dj Enrico Filippini. La musica partirà alle 22, ma già alle 19.30 saranno aperti tutti i truck per lo street food.