Ferragosto culturale tra musei e prezzi accessibili ai ristoranti

Il ritorno del caldo non scoraggia il turismo culturale e Recanati: presenze nei luoghi leopardiani e nei musei civici di tanti visitatori che rinunciano alle ore di mare per fare delle escursioni sul Colle Leopardiano. Recanati, comunque, non si differenza, in fatto di presenze, dalle altre mete turistiche, risentendo anch’essa del calo di presenze, anche se, a giudizio di molti visitatori, i prezzi della ristorazione sono concorrenziali, accessibili e a portata delle famiglie. Sulla base di questi dati positivi la scelta, anche quest’anno, è quella di tenere aperti a Ferragosto tutti i musei del circuito "Infinito Recanati", come pure l’Ufficio turistico di via Leopardi. Diverse le attività in programma, a partire dal percorso teatralizzato nei luoghi leopardiani "Infinito Experience" che sarà disponibile tutti i giorni (tranne la domenica) alle 12 e alle 17. Si tratta di una passeggiata nei luoghi leopardiani guidata dall’attore recanatese Paolo Magagnini nelle vesti del poeta Giacomo. Nella giornata di domani, invece, visita "cantata" al museo Gigli in compagnia del tenore Robin Jeffcoat. Appuntamento alle 18 al Museo della Musica. Dalle 17, al Museo Civico di Villa Colloredo Mels, ecco una visita guidata alla scoperta dei capolavori di Lorenzo Lotto. Giovedì "Recanati tour" proporrà, invece, la visita al centro storico con guida turistica e attore, con partenza alle 18 dalla Torre del Borgo. Gli appuntamenti settimanali si chiuderanno venerdì con una delle tappe di "Recanati Insolita" dedicata alla visita della zona di piazza Leopardi e corso Persiani, con partenza alle 21 da Porta San Filippo. Alla Torre del Borgo si potrà, inoltre, visitare l’installazione "Memorabilia. Reliquiario memoriale extra-terreno" di Paola Tassetti, a cura di Nikla Cingolani. A Villa Colloredo, infine, compresa nel biglietto, anche la mostra "Logos Infinito" curata da Gianluca Marziani.

Antonio Tubaldi