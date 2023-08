Ferragosto da ballare con Paolo Belli "Io e la Big Band pronti a far festa"

di Lucia Gentili

"Cerchiamo di portare festa e divertimento". E se lo dice Paolo Belli è una garanzia. Questa sera, alle 21.30, il cantante emiliano e la sua Big Band fanno tappa con il tour estivo al campo sportivo della Vittoria di Sarnano. Ingresso libero. In scaletta ai successi più conosciuti come "Sotto questo sole" e "Ladri di biciclette" si alternano altri pezzi più recenti e cover di canzoni celebri della musica italiana; tutti brani che si trovano nel suo ultimo lavoro discografico "La musica che ci gira intorno". Il cd, uscito nel maggio 2022, è una raccolta registrata in stile grande orchestra per omaggiare grandi artisti fra cui Fossati, De Gregori, Dalla, Ron. La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Belli, quanti musicisti ci saranno sul palco insieme a lei?

"Dodici, tutte persone che hanno studiato tanto. Io ho sempre desiderato fare musica in stile grande orchestra, con una matrice jazz, swing, funky e ho fatto bene ad assecondare questo mio desiderio: vedere ancora oggi, dopo tanti anni, gente di ogni età, generazione, estrazione sotto il palco ci riempie di gioia. La musica "suonata" piace, la gente balla e canta come la prima volta, vorrebbe non finisse mai. Siamo felici. Quest’anno ancora di più (e ad ogni concerto fissiamo altre date). Conosco bene questa zona, il territorio, ma a Sarnano per noi è il primo concerto".

In autunno vi aspetta Ballando con le stelle?

"Sì, verso metà settembre ci "fermiamo" perché a ottobre inizia Ballando. Io e i miei ragazzi siamo stati riconfermati. Stiamo studiando per la trasmissione (Rai 1, ndr), ma anche per altre occasioni in cantiere, come tour teatrali e un progetto a livello mondiale".

Cos’è la musica?

"Il linguaggio di Dio. È importante nei momenti difficili, lo sa bene la mia terra e pure la vostra; allieta l’animo, dà serenità e calma. Con me c’è anche un ragazzo cubano; da loro al posto di terremoti e alluvioni ci sono tifoni. Tra le prime cose che fanno in emergenza è riunire le persone in un centro e suonare, per stare insieme. Non ci facciamo caso a volte ma la musica accompagna la nostra vita ogni giorno, anche semplicemente quando entriamo in un negozio. Come saremmo senza musica?".