Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaFerragosto, le scelte per il ponte. Campeggi pieni in montagna, stagione in chiaroscuro al mare
15 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Ferragosto, le scelte per il ponte. Campeggi pieni in montagna, stagione in chiaroscuro al mare

Ferragosto, le scelte per il ponte. Campeggi pieni in montagna, stagione in chiaroscuro al mare

Da Fiastra a Fiuminata, tutto esaurito nei camping: abbiamo dovuto dire no a tante persone. La fotografia degli operatori del settore: a Civitanova meno movimento rispetto agli anni passati.

Da Fiastra a Fiuminata, tutto esaurito nei camping: abbiamo dovuto dire no a tante persone. La fotografia degli operatori del settore: a Civitanova meno movimento rispetto agli anni passati.

Da Fiastra a Fiuminata, tutto esaurito nei camping: abbiamo dovuto dire no a tante persone. La fotografia degli operatori del settore: a Civitanova meno movimento rispetto agli anni passati.

Per approfondire:

Tende, bungalow e piazzole ombreggiate per camper e roulotte. A Ferragosto è tempo di campeggio, sia al mare che in montagna. Non manca la scelta per un ponte "en plein air". Ma non è stata un’estate da tutto esaurito per la vacanza all’aperto: mentre alcuni proprietari dei camping quest’anno hanno riscontrato un aumento, come a Fiastra e Fiuminata, altri parlano di flessione, come a Civitanova. "Questa settimana è pieno e abbiamo dovuto dire no a centinaia di persone – esordisce Gianluca Rossi di Natura Camping e R&B Camping, a Fiastra –. Nel nostro settore il meteo pesa molto, una decina di giorni fa era freddo ma adesso abbiamo ricevuto tantissime richieste. I numeri sono in aumento rispetto al passato credo principalmente per amore dei nostri monti. Diversi campeggiatori arrivano dall’Umbria: c’è anche qualche straniero, in particolare olandesi e tedeschi".

Sold out anche all’area camper "Al Ponte" di Augusto David, a Fiuminata, che pure ha dovuto dire parecchi no: "Il boom si registra in un periodo ristretto, sotto Ferragosto. Questi giorni siamo stati tempestati di chiamate. Molti optano per la vacanza all’aria aperta, nella natura, vicino casa: provengono dai paraggi e decidono all’ultimo minuto. Spendono meno. Chi lavora poi riparte domenica, mentre i pensionati restano più tempo". "Siamo stati pieni tutti i fine settimana da Pasqua – afferma Piera Ligorio, da quest’anno al timone dell’area camper "Il Buchetto" a Pioraco –; siamo al completo anche questi giorni, soprattutto con gente da Ancona e Jesi".

Una stagione in chiaroscuro. "Abbiamo avuto un grande afflusso a giugno – dice Alessia Attaccalite del Camping Pineta a Porto Recanati – perché diverse persone hanno preso le ferie in anticipo. Poi luglio, anche a causa del tempo, è stato più tranquillo; dal 20 è iniziata la ripresa. Ferragosto, come l’anno scorso, è ok ma l’ultima settimana del mese resta un’incognita, mentre nello stesso periodo del 2024 era già pieno. Forse qualcuno è a caccia del last minute per offerte e promozioni". Sempre prese d’assalto però le piazzole in prima fila sul mare. "Una stagione non tanto regolare – aggiunge la direzione del Belvedere di Civitanova –. Nell’agosto 2024 avevamo già avuto delle conferme per quest’anno e questo faceva presumere il meglio; poi però da febbraio ad aprile, nei mesi in cui di solito si registrano più richieste, le prenotazioni si sono fermate. Invece a luglio è andata meglio dell’anno scorso. Meno bene per i bungalow. Ad agosto di nuovo flessione, a parte questa settimana che è sempre pieno. Non so se può aver inciso anche il meteo, i conti si fanno alla fine. Ma notiamo proprio meno movimento a Civitanova, in generale. Nessuna richiesta quest’anno dagli umbri, che invece spesso restavano a dormire qui una notte dopo aver fatto serata". E pensare che nel post Covid c’era la fila fuori dal cancello per entrare.

Brunella Trisciani, titolare del Camping Fiordaliso a Sarnano, evidenzia come nei camping gestiti da stranieri (come a Penna San Giovanni, Gualdo e Loro Piceno) siano riempiti principalmente da connazionali "pur creando comunque un indotto, perché si muovono e comprano nelle nostre zone. Da noi molte richieste all’ultimo minuto – conclude – da famiglie con bambini, coppie e giovani. Ma abbiamo notato una flessione generale, come in altri settori. Non lavoriamo sui numeri, ma sulla qualità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoFerragosto