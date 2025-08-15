Ferragosto, le scelte per il ponte. Campeggi pieni in montagna, stagione in chiaroscuro al mare

Tende, bungalow e piazzole ombreggiate per camper e roulotte. A Ferragosto è tempo di campeggio, sia al mare che in montagna. Non manca la scelta per un ponte "en plein air". Ma non è stata un’estate da tutto esaurito per la vacanza all’aperto: mentre alcuni proprietari dei camping quest’anno hanno riscontrato un aumento, come a Fiastra e Fiuminata, altri parlano di flessione, come a Civitanova. "Questa settimana è pieno e abbiamo dovuto dire no a centinaia di persone – esordisce Gianluca Rossi di Natura Camping e R&B Camping, a Fiastra –. Nel nostro settore il meteo pesa molto, una decina di giorni fa era freddo ma adesso abbiamo ricevuto tantissime richieste. I numeri sono in aumento rispetto al passato credo principalmente per amore dei nostri monti. Diversi campeggiatori arrivano dall’Umbria: c’è anche qualche straniero, in particolare olandesi e tedeschi".

Sold out anche all’area camper "Al Ponte" di Augusto David, a Fiuminata, che pure ha dovuto dire parecchi no: "Il boom si registra in un periodo ristretto, sotto Ferragosto. Questi giorni siamo stati tempestati di chiamate. Molti optano per la vacanza all’aria aperta, nella natura, vicino casa: provengono dai paraggi e decidono all’ultimo minuto. Spendono meno. Chi lavora poi riparte domenica, mentre i pensionati restano più tempo". "Siamo stati pieni tutti i fine settimana da Pasqua – afferma Piera Ligorio, da quest’anno al timone dell’area camper "Il Buchetto" a Pioraco –; siamo al completo anche questi giorni, soprattutto con gente da Ancona e Jesi".

Una stagione in chiaroscuro. "Abbiamo avuto un grande afflusso a giugno – dice Alessia Attaccalite del Camping Pineta a Porto Recanati – perché diverse persone hanno preso le ferie in anticipo. Poi luglio, anche a causa del tempo, è stato più tranquillo; dal 20 è iniziata la ripresa. Ferragosto, come l’anno scorso, è ok ma l’ultima settimana del mese resta un’incognita, mentre nello stesso periodo del 2024 era già pieno. Forse qualcuno è a caccia del last minute per offerte e promozioni". Sempre prese d’assalto però le piazzole in prima fila sul mare. "Una stagione non tanto regolare – aggiunge la direzione del Belvedere di Civitanova –. Nell’agosto 2024 avevamo già avuto delle conferme per quest’anno e questo faceva presumere il meglio; poi però da febbraio ad aprile, nei mesi in cui di solito si registrano più richieste, le prenotazioni si sono fermate. Invece a luglio è andata meglio dell’anno scorso. Meno bene per i bungalow. Ad agosto di nuovo flessione, a parte questa settimana che è sempre pieno. Non so se può aver inciso anche il meteo, i conti si fanno alla fine. Ma notiamo proprio meno movimento a Civitanova, in generale. Nessuna richiesta quest’anno dagli umbri, che invece spesso restavano a dormire qui una notte dopo aver fatto serata". E pensare che nel post Covid c’era la fila fuori dal cancello per entrare.

Brunella Trisciani, titolare del Camping Fiordaliso a Sarnano, evidenzia come nei camping gestiti da stranieri (come a Penna San Giovanni, Gualdo e Loro Piceno) siano riempiti principalmente da connazionali "pur creando comunque un indotto, perché si muovono e comprano nelle nostre zone. Da noi molte richieste all’ultimo minuto – conclude – da famiglie con bambini, coppie e giovani. Ma abbiamo notato una flessione generale, come in altri settori. Non lavoriamo sui numeri, ma sulla qualità".