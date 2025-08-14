Ferragosto, scattano i divieti per la sicurezza

Ferragosto si avvicina e Porto Potenza si prepara a vivere tre serate di festa, musica e spettacoli. L’amministrazione comunale, però, mette le cose in chiaro: divertimento sì, ma con regole precise per la sicurezza di tutti. Per evitare incidenti e mantenere pulizia e decoro nelle aree degli eventi, il sindaco Noemi Tartabini (in foto) ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto e il consumo in strada di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori simili. Le bibite – alcoliche e non – potranno essere servite solo in bicchieri di carta o altro materiale consentito. Le limitazioni saranno in vigore dalle 20 di sera alle 6 del mattino, nei giorni 14 e 15; sino alle 2 di notte il 16 agosto e dalle 20 alle 5 del mattino domenica 17 agosto. Oltre a bottiglie e lattine, in mano non si potranno avere superalcolici, nemmeno se acquistati prima. I locali potranno servire in vetro solo all’interno o nelle pertinenze, ma niente asporto. L’obiettivo è duplice: evitare che vetri e lattine finiscano a terra – con pericoli per chi passeggia a piedi nudi in spiaggia o balla in piazza – e scongiurare episodi di vandalismo o eccessi legati all’abuso di alcol. Chi non rispetterà le regole rischia multe salate, previste dalla normativa regionale e nazionale. Ferragosto, insomma, sarà una festa da vivere con spensieratezza, ma anche con un occhio al rispetto delle regole. Perché, come ricorda il Comune, "la sicurezza è la miglior cornice per una notte d’estate indimenticabile".