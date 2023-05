Ferranti: "Opposizione costruttiva e puntuale per il bene di San Ginesio"

"Il nostro impegno ora sarà quello di fare un’opposizione costruttiva ma puntuale e trasparente verso i cittadini". È stato il commento di Nicola Ferranti (nella foto), al timone di "San Ginesio Comunità Condivisa", che ha perso contro "San Ginesio Rinasce" dell’ormai sindaco bis Giuliano Ciabocco. Siederanno sui banchi della minoranza insieme a lui, Marco Scagnetti (51 preferenze), Francesco Maria Compagnucci (40) e Alessia Bracci (34). Restano fuori quindi Loredana Nardi (18), Ester Merelli (9), Moreno Fortunati (4), Greta Gatti (13), Gabriella Sclavi (12), Daniele Francia (7). Ciabocco ha ottenuto 1.345 voti, ovvero il 79,54%, mentre lo sfidante Ferranti 346 voti, il 20,46%. Va anche detto che alle urne, tra domenica e ieri, si è recato il 51,31% (in calo rispetto a cinque anni fa, quando era stato registrato il 57,44%). "Al di là del risultato, sapevamo che un progetto nuovo avesse bisogno di tempo per maturare – ha detto Ferranti -. Per questo lo consideriamo un ottimo inizio e, come ribadito più volte in campagna elettorale, continueremo a portare avanti il progetto Comunità Condivisa, come punto di incontro e di dialogo con la cittadinanza. Ringraziamo chi ci ha dato la propria fiducia".