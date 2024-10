Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, Marzialetti sul podio: "Che emozione i sorpassi fino al secondo posto"

È civitanovese il vice campione del mondo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Gianmarco Marzialetti (nella foto) sul podio alle finali disputate all’autodromo di Imola. In gara 120 piloti e il portacolori di Radicci Automobili-Sanasi Racing Team, al volente della Ferrari 296, ha sfoderato una grande performance e concluso alle spalle del britannico James Owen, primo tra i piloti italiani. Con questa impresa Marzialetti, 52 anni, porta le Marche e Civitanova nel gotha delle corse automobilistiche. Euforico al traguardo: "Incredibile conquistare il secondo posto in una finale mondiale, si realizza un sogno". In gara è successo di tutto. "Dopo aver recuperato sette posizioni – racconta – nella prima parte di gara sono rientrato ai box per montare le gomme da pioggia. Un cambio azzardato perché la pista in alcuni tratti non era ancora bagnata, ma deciso con il team e comunque sentivo bene la vettura. Poi è arrivata la bandiera rossa che ha fermato la gara a causa di un incidente, e alla ripartenza ho spinto tanto mentre gli altri piloti sono rientrati ai box per cambiare le gomme. Emozionante il finale, con tanti sorpassi fino a scalare il secondo posto a pochi secondi dal vincitore. Gara indimenticabile". Il risultato arricchisce il palmares di Marzialetti, habitué dei più prestigiosi autodromi internazionali del Ferrari Challenge e nazionali del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, che lo vede in lizza per la conquista del titolo italiano. E dopo questa ultima impresa vuole ringraziare tanta gente "a cominciare – dice – dal Team Sanasi, capitanato da Antonio Sanasi, dal team manager del mio team Mrnc 12, Gianluigi Bianchini, il mio capomacchina Alessio Bianchetti, la mia famiglia che mi sostiene sempre, il presidente del Ferrari Club Castorano, Ivan Ameli, e tutti i soci miei accaniti fan. Debbo ringraziare anche Marco Bruschini che ha voluto che rappresentassi le Marche nel mondo del motorsport, unitamente al governatore Francesco Acquaroli".

Nel prossimo weekend Marzialetti torna in pista a Monza, per l’ultima prova del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. È in gara per il titolo italiano Am 1a Divisione al volante della Ferrari 488 Challenge Evo2.