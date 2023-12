Ferretti, Cariulo e i fratelli Dori. I nuovi Cavalieri di Mattarella

Consegnate ieri mattina le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" ai quattro cittadini della provincia distintisi in campo medico, economico e in attività svolte ai fini sociali. La cerimonia ha avuto luogo nella sala dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi, in centro storico a Macerata. "Con decreto del presidente della Repubblica e su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri, quattro sono i cittadini ringraziati con la consegna delle onorificenze – ha dichiarato in apertura di cerimonia il nuovo prefetto di Macerata Isabella Fusiello –, che si sono distinti per il loro impegno e la dedizione a favore dell’intera comunità. È un momento importante per lo Stato italiano, svolto nello spirito di grande collaborazione con i cittadini stessi e le istituzioni presenti sul territorio". Prima onorificenza in ambito economico è per i fratelli Gianni e Maurizio Dori, presenti alla consegna al fianco del sindaco del comune di Mogliano Cecilia Cesetti: titolari dell’azienda a conduzione familiare Rodo Firenze di Mogliano, si sono distinti per una profonda professionalità che ha permesso di tramandare una storia d’eccellenza di artigianalità italiana. Partita dalla produzione di borse da donna, l’azienda si è infatti dedicata anche a quella di articoli e accessori in pelle, diventando punto di riferimento di brand e griffe di tutto il mondo. Già insignito di numerosi riconoscimenti – tra i quali la Croce d’Oro al merito, la Croce di secondo grado al merito dalla Repubblica di San Marino e l’encomio semplice nel 2019 per aver salvato un anziano disabile da un rogo –, il luogotenente dell’Arma dei carabinieri Pasquale Cariulo (attualmente in servizio a Montelupone) riceve la seconda onorificenza della giornata: alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Macerata Nicola Candido e del sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani, Cariulo è stato riconosciuto per la sua professionalità, la dedizione e l’impegno profusi in ambito professionale e sociale. Distintasi in ambito medico, l’oncologa Benedetta Ferretti è insignita della terza onorificenza, alla presenza del direttore generale Ast Macerata Marco Ricci e del sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei. Grazie alla professione medica svolta ininterrottamente sin dal conseguimento della laurea, la dottoressa Ferretti è oggi un nome affermato del reparto oncologico (è andata in pensione da poco, dopo anni di servizio all’ospedale di San Severino): a lei è riconosciuta la dedizione e la disponibilità incanalate nel rapporto medico-paziente, per le quali gode di particolare stima e fiducia nel territorio.