Ferretti vince il concorso. Rock Targato Italia. I complimenti dell’amministrazione

L’amministrazione di Mogliano si è congratulata con l’artista Mattia Ferretti che ha vinto il concorso musicale Rock Targato Italia. "Si tratta del più importante rock contest nazionale – spiega il Comune –. La vittoria è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. In bocca al lupo a Mattia per il suo percorso musicale: siamo certi che raggiungerà traguardi ancora più grandi". Tanti i musicisti legati alla storia della rassegna.