Ferri nuovo assessore, la giunta è al completo

"Metto a disposizione la mia esperienza in un Comune colpito dal sisma". Sono le prime parole del neo assessore di Tolentino Franco Ferri. Ieri il sindaco Mauro Sclavi, con questa nuova nomina, ha completato la giunta dopo la revoca delle deleghe agli assessori Fabiano Gobbi, Elena Lucaroni e Flavia Giombetti. Con questa new entry, la giunta è al completo. Nato a Fossombrone (Pesaro-Urbino) e residente a Osimo (Ancona), l’ingegnere Ferri, 68 anni, già segretario dell’Erap Marche e responsabile del presidio di Ancona e Macerata, è in pensione dallo scorso dicembre. Diventa assessore per la prima volta. "Ho terminato la mia esperienza lavorativa in un ente regionale – spiega –. Il mio sarà un incarico "tecnico" a supporto dell’amministrazione e del personale. Una cosa nuova per me, che ho accettato anche con un po’ di curiosità. Tramite questioni Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica) ho avuto modo di apprezzare l’amministrazione, questa e la precedente, e il personale degli uffici. Nel cratere sismico ad esempio ho seguito molti interventi per la realizzazione delle Sae (le casette) in diversi Comuni, come Camerino e San Severino, e per gli alloggi sostitutivi delle Sae, ovvero gli appartamenti di Tolentino". L’attesa degli ultimi giorni per sapere se Ferri fosse compatibile era relativa al fatto che aveva operato anche a Tolentino come dirigente apicale di un ente. Il Comune ha proceduto con le verifiche e ieri è arrivati il decreto di nomina. Le deleghe saranno assegnate ufficialmente i prossimi giorni; Fabio Tiberi comunque si occuperà di tematiche culturali mentre Benedetta Lancioni (già consigliere di Tolentino Popolare) del sociale e Ferri metterà a disposizione della squadra le sue esperienze tecniche. Intanto lunedì i tre "cacciati", Gobbi, Giombetti e Lucaroni, hanno riconsegnato le chiavi in Comune.

Lucia Gentili