Fertesino Cross Cup, ecco le prime maglie

La Fertesino Cross Cup mostra le prime maglie della stagione 2024-2025. A indossarle sono i leader ciclopratistici in rossobianco, primi dei quali i master vincitori assoluti della prova disputatasi al CorridoMnia: il gentleman Alessandro Diletti (Team Cingolani) e il senior Alessandro Magi (Passatempo Cycling Team), insieme alla reginetta rosa Mery Guerrini (Hair Gallery Cycling Team) e al supergentleman Adamo Re, atleta-mecenate titolare della Fertesino. Consensi pieni sono stati riscossi dal Trofeo CorridoMnia - Trofeo Gioielleria Vanity Gold. A Corridonia hanno gareggiato i funamboli di ogni età, sul circuito di 2.500 metri disegnato da Lanfranco Passarini, per l’organizzazione della Nuova Sibillini presieduta da Enzo Giustozzi e l’egida dell’Acsi Ciclismo Macerata guidata da Maurizio Giustozzi, coordinatore dell’intera challenge interregionale in tandem con il Csi Marche gestito da Giampiero Conti. Nel Maceratese, la Fertesino Cross Cup farà ancora tappa a Corridonia, Belmonte Piceno, San Ginesio, Urbisaglia, Potenza Picena.

Umberto Martinelli