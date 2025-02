"Fertilizzanti azotati. Il divieto imposto penalizza gli agricoltori"

"I campi sono asciutti, vi si sarebbe potuto operare con i mezzi da almeno dieci giorni. E invece gli agricoltori sono costretti a rimanere a braccia conserte per il divieto assoluto di distribuire tra dicembre e gennaio i fertilizzanti azotati sulle colture agricole nei terreni ricadenti nelle Zvn (Zona vulnerabilità nitritati), che sono la maggior parte delle superfici agricole regionali". Confagricoltura Macerata denuncia "divieti assurdi, scelte integraliste, che non tengono minimamente conto né degli andamenti climatici né delle colture praticate, e dannose della Regione sui fertilizzanti". A partire dal grano duro, principale cereale prodotto nelle Marche, che proprio ora ha necessità di azoto "per svilupparsi al meglio e garantire le migliori rese in fase di raccolta". E invece nulla, con il rischio che il tempo a inizio febbraio riporti piogge e i terreni diventano impraticabili per il lavoro dei mezzi agricoli. "Un divieto che diventa un permesso condizionato a febbraio, quando sarà l’Amap, sulla base dell’andamento meteo, a determinare settimanalmente i giorni in cui le imprese agricole saranno autorizzate a tali trattamenti", aggiunge l’associazione, che definisce la situazione "un’imposizione fortemente peggiorativa delle stesse direttive europee". Interviene anche il presidente di Confagricoltura Macerata Andrea Pettinari (nella foto): "Stanno mettendo paletti assurdi contro ogni legge agronomica e contro il buon senso. Dal momento che in questi giorni i terreni sono totalmente asciutti e il rischio di dilavamento dell’azoto è nullo, impedirne la distribuzione significa danneggiare da un lato l’impresa agricola e dall’altro rischiare di avere più danni ambientali dopo. Inoltre le normative Ue vanno certamente applicate, ma studiandone gli effetti e capendo come poter contemperare le disposizioni normative con le esigenze dell’agricoltore".