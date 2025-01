Festa a Cingoli per le nozze di diamante di Franca e Marino

Ieri a Cingoli è sfavillato un diamante per Marino Fugante e Franca Gigli (nella foto) che hanno gioiosamente festeggiato i loro sessant’anni di matrimonio. Allietano la loro vita coniugale il figlio Ubaldo, la nuora Pamela, l’adorata nipote Aurora, che hanno circondato con il loro affetto, insieme ai numerosi parenti, gli sposi a cui, salutati dal vescovo emerito Claudio Giuliodori, è stata dedicata la liturgia celebrata nella chiesa di Sant’Esuperanzio. Molto conosciuti, stimati e benvoluti, Marino e Franca per alcuni decenni sono stati in attività nel negozio di frutta e verdura in Corso Garibaldi: da quando, pensionati, hanno smesso, resta un po’ della nostalgia per quella Cingoli operosa e vivace lungo la via principale.

g. cen.