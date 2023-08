Festa a Porto Recanati: Dal Dj Set ai Bambini

Non finisce l’estate a Porto Recanati, tant’è che l’amministrazione comunale ha programmato altre due manifestazioni rivolte sia ai giovani che ai più piccoli. Infatti questo pomeriggio, dalle 19 fino all’una, ci sarà il "Seaside – Music Festival" a largo Porto Giulio, dove si esibiranno quattro dj: Francesco Luv, Antonio Agostinacchio, Chris Ulici e Luca Moretti. "Si tratta di un dj set con tutti artisti che i nostri giovani conosco bene – spiega l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli –. La serata, tra l’altro, è organizzata con la collaborazione dell’associazione dei commercianti ‘Porto Recanati è+’. Noi siamo molto contenti di fare iniziativa anche per i giovani, dopo il successo del 17 agosto per il concerto ‘Discomania anni ‘90’ in piazza Brancondi, e quindi proseguiamo su questa strada. Ci sarà pure un’area food and beverage, in modo tale che chi vuole potrà fermarsi lì a mangiare, per poi andare ad ascoltare e ballare la musica. Possiamo dire che ci stiamo avviando alla conclusione dell’estate, ma le nostre manifestazioni non terminano qua, perché a settembre ce ne saranno altre". Inoltre martedì, nel giorno della festa del patrono San Giovanni Battista, ci sarà una festa in piazza Carradori per i più piccoli, dal nome "Bambini in piazza". Quel giorno, "dalle 16.30 alle 19.30, ci saranno truccabimbi, giochi, animazione, musica e baby dance – aggiunge l’assessore Stimilli –. Questo perché stiamo dando attenzione anche alla fascia più piccola dei turisti, e cioè i bambini".