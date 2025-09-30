Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Macerata
30 set 2025
GIORGIO GIANNACCINI
Cronaca
Festa a Potenza Picena. Il sindaco brinda al pub: "Impegno e umanità"

Tartabini: "Ha saputo affrontare le emergenze e ottenere risultati importanti". Il più votato è Braconi di Fratelli d’Italia. Per il centrosinistra non c’è partita.

Abbracci per Francesco Acquaroli alle Tre Corone di Potenza Picena

Nella sua Potenza Picena il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato con la coalizione di centrodestra "Più Marche", ha totalizzato il 58,39% dei voti (ben 4.162). Il rivale Matteo Ricci, con la coalizione di centrosinistra "Alleanza del cambiamento" ha ottenuto appena il 38,40 dei voti (2.737). A seguire Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione con l’1,07% (76 voti), Claudio Bolletta di Democrazia sovrana popolare Dsp con lo 0,95% (68 voti), Lidia Mangani del Partito comunista italiano con lo 0,73% (52 voti), infine Francesco Geraldi di Forza del popolo lo 0,46% (33 voti). Lieta del trionfo del centrodestra il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, in passato vicesindaco quando Acquaroli fu primo cittadino della sua città d’origine. I sostenitori si sono ritrovati ieri pomeriggio all’irish pub O’Connell di Porto Potenza, l’ex Taverna Tre Corone, da sempre base elettorale del centrodestra cittadino. "Siamo felicissimi – ha detto Tartabini –. Potenza Picena è felice, perché il presidente Acquaroli ha lavorato bene e tanto in questi cinque anni nonostante le emergenze che ha dovuto fronteggiare. Però ha portato avanti delle progettualità ferme da diversi anni e ha raggiunto tantissimi obiettivi. Ha posto le Marche in alto rispetto a dove, per troppi anni, erano state relegate. I suoi cinque anni sono stati costellati da emergenze, come la pandemia e l’alluvione, però le ha affrontate con determinazione, serietà e civiltà e soprattutto con tanta umiltà e umanità. Tutti atteggiamenti che lo contraddistinguono. Continuerò a lavorare come sindaco e lui come presidente senza fermarci, ci sono tante cose da portare avanti. È giusto festeggiare".

Venendo alle preferenze della coalizione Più Marche. Lista Giorgia Meloni per Acquaroli: i più votati il potentino Mirco Braconi (1.063 voti), Pierpaolo Borroni (162), Gemma Acciarresi (105). Lista Forza Italia, i primi tre: Gianluca Pasqui (138), Fabrizio Ciarapica (96), Emanuela Addario (14). Lega: Angelica Sabbatini (54), Veronica Fortuna (36), Anna Menghi (23). Civici Marche: Paola Tombari (25), Francesco Caldaroni (12), Simone Giaconi (5). I marchigiani per Acquaroli: Salvatore Piscitelli (69), Silvia Squadroni (15), Gianni Giuli (9). Noi moderati per Acquaroli: Maika Gabellieri (8), Paolo Pierini (2), Abdul Latif Tarakji. Libertas Unione di centro: Luca Marconi (15), Giordano Elisei (3), Giulia Santolini. Coalizione Alleanza del cambiamento. Lista Pd: la potentina Simona Galiè (940 voti), Leonardo Catena (486), Romano Carancini (106). Civica Matteo Ricci Presidente: Naveed Saleem (18), Giorgio Lorenzetti (7), Francesca Della Valle (6). Movimento 5 Stelle: Roberto Cherubini (10), Domenico Luciani (8), Alessandra Giuggiolini (6). Alleanza verdi e sinistra: Roberto Mancini (29), Laura Pontoni (13), Gabriella Saccani-Vezzani (10). Avanti con Ricci: Piero Gismondi (11), Sport Bianchini (3), Giovanna Capodarca Agostinelli (3). Progetto Marche Vive: Nicola Caporaletti e Rosita Platinetti (4), Ulderico Orazi (3). Evoluzione della Rivoluzione: Sauro Scarpeccio (8), Beatrice Tasso (6), Laura Verdenelli (5). Democrazia sovrana popolare: Amedeo Pesci (14), Beatrice Spitoni, Massimo Falaschini. Partito comunista Italiano: Daniele Cardinali (7), Alessandro Savi, Maria Daisy Rapanelli, Michela Procaccini. Forza del popolo: Cristiana Mengoni, Daniele Paglialunga, Maurizio Palazzorosso.

