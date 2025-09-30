Festa a Potenza Picena. Il sindaco brinda al pub: "Impegno e umanità"

Nella sua Potenza Picena il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato con la coalizione di centrodestra "Più Marche", ha totalizzato il 58,39% dei voti (ben 4.162). Il rivale Matteo Ricci, con la coalizione di centrosinistra "Alleanza del cambiamento" ha ottenuto appena il 38,40 dei voti (2.737). A seguire Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione con l’1,07% (76 voti), Claudio Bolletta di Democrazia sovrana popolare Dsp con lo 0,95% (68 voti), Lidia Mangani del Partito comunista italiano con lo 0,73% (52 voti), infine Francesco Geraldi di Forza del popolo lo 0,46% (33 voti). Lieta del trionfo del centrodestra il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, in passato vicesindaco quando Acquaroli fu primo cittadino della sua città d’origine. I sostenitori si sono ritrovati ieri pomeriggio all’irish pub O’Connell di Porto Potenza, l’ex Taverna Tre Corone, da sempre base elettorale del centrodestra cittadino. "Siamo felicissimi – ha detto Tartabini –. Potenza Picena è felice, perché il presidente Acquaroli ha lavorato bene e tanto in questi cinque anni nonostante le emergenze che ha dovuto fronteggiare. Però ha portato avanti delle progettualità ferme da diversi anni e ha raggiunto tantissimi obiettivi. Ha posto le Marche in alto rispetto a dove, per troppi anni, erano state relegate. I suoi cinque anni sono stati costellati da emergenze, come la pandemia e l’alluvione, però le ha affrontate con determinazione, serietà e civiltà e soprattutto con tanta umiltà e umanità. Tutti atteggiamenti che lo contraddistinguono. Continuerò a lavorare come sindaco e lui come presidente senza fermarci, ci sono tante cose da portare avanti. È giusto festeggiare".

Venendo alle preferenze della coalizione Più Marche. Lista Giorgia Meloni per Acquaroli: i più votati il potentino Mirco Braconi (1.063 voti), Pierpaolo Borroni (162), Gemma Acciarresi (105). Lista Forza Italia, i primi tre: Gianluca Pasqui (138), Fabrizio Ciarapica (96), Emanuela Addario (14). Lega: Angelica Sabbatini (54), Veronica Fortuna (36), Anna Menghi (23). Civici Marche: Paola Tombari (25), Francesco Caldaroni (12), Simone Giaconi (5). I marchigiani per Acquaroli: Salvatore Piscitelli (69), Silvia Squadroni (15), Gianni Giuli (9). Noi moderati per Acquaroli: Maika Gabellieri (8), Paolo Pierini (2), Abdul Latif Tarakji. Libertas Unione di centro: Luca Marconi (15), Giordano Elisei (3), Giulia Santolini. Coalizione Alleanza del cambiamento. Lista Pd: la potentina Simona Galiè (940 voti), Leonardo Catena (486), Romano Carancini (106). Civica Matteo Ricci Presidente: Naveed Saleem (18), Giorgio Lorenzetti (7), Francesca Della Valle (6). Movimento 5 Stelle: Roberto Cherubini (10), Domenico Luciani (8), Alessandra Giuggiolini (6). Alleanza verdi e sinistra: Roberto Mancini (29), Laura Pontoni (13), Gabriella Saccani-Vezzani (10). Avanti con Ricci: Piero Gismondi (11), Sport Bianchini (3), Giovanna Capodarca Agostinelli (3). Progetto Marche Vive: Nicola Caporaletti e Rosita Platinetti (4), Ulderico Orazi (3). Evoluzione della Rivoluzione: Sauro Scarpeccio (8), Beatrice Tasso (6), Laura Verdenelli (5). Democrazia sovrana popolare: Amedeo Pesci (14), Beatrice Spitoni, Massimo Falaschini. Partito comunista Italiano: Daniele Cardinali (7), Alessandro Savi, Maria Daisy Rapanelli, Michela Procaccini. Forza del popolo: Cristiana Mengoni, Daniele Paglialunga, Maurizio Palazzorosso.

Giorgio Giannaccini