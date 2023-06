Festa al Circolo Tennis dedicata a tutti gli atleti e alle società cittadine

Il Comune di Tolentino promuove anche per il 2023, nella Giornata nazionale dello Sport, una vera e propria festa dedicata a tutti gli atleti e alle società cittadine che si sono distinti nelle loro discipline e hanno conseguito importanti risultati in gare e campionati. L’appuntamento è per domani alle 16 al Circolo Tennis. Le squadre sono state invitate dall’ufficio sport del Comune a comunicare i traguardi raggiunti nell’anno 2022 e nei primi mesi del 2023. "Sarà l’occasione – spiega l’ente – per celebrare i successi sportivi di atleti e società, che riceveranno dal sindaco Mauro Sclavi e dal vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo gli attestati di merito".