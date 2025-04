Festa al liceo del Made in Italy

L’Istituto Gentili - Tortoreto di San Ginesio, per la giornata del Made in Italy, martedì presenterà il nuovo percorso liceale del Made in Italy. Alle 17.30 a scuola ci saranno ufficio scolastico regionale, Confindustria, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, il sindaco Giuliano Ciabocco, il presidente dell’unione Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il comandante della guardia di finanza Ferdinando Mazzacuva, Nazzareno Agostini della Fondazione Its Academy Recanati, Giuseppe Monaldi di Anffas Sibillini e diverse aziende, accolti dalla preside Brigida Cristallo (foto).