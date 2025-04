Festa al parco per i nati del 2024. Nuovi alberi e letture per tutti

Partecipata, ieri mattina ai giardini di piazza Peramezza intitolati alle vittime della Shoah, la festa per i nuovi nati residenti a Tolentino nel 2024. L’anno scorso sono stati ottantasei. Con l’occasione in città sono state messe a dimora venticinque piante, di cui nove in questa area verde e il resto in un’altra in via De Gasperi. Si tratta di specie autoctone: albero di Giuda, frassino, tiglio, acero campestre e platano. Le volontarie di Nati per leggere con la pediatra Loredana Piermattei, anche lei volontaria Npl, hanno letto alcuni racconti. "Ringraziamo il comitato di quartiere Buozzi – ha detto il consigliere Fabio Montemarani –, presieduto da Morena Beribè: alcuni componenti si sono messi a disposizione come volontari per innaffiare e accudire le piante". L’assessore alle politiche sociali Benedetta Lancioni ha annunciato alcune iniziative su cui sta lavorando l’amministrazione: "Stiamo pensando a un progetto, ancora in fase embrionale, per creare un servizio di babysitting da attivare a chiamata o tramite app. Tramite cooperativa e associazioni/imprese, si potrebbe dare vita a un gruppo di persone fidate e formate. Questo anche per evitare che i genitori che non sanno a chi lasciare i bambini mandino ugualmente all’asilo i figli anche quando non stanno benissimo. E che in alcuni periodi le strutture si svuotino per malattia. Poi vorremmo iniziare una collaborazione anche con Nati per la musica".