Festa alla casa di riposo Gatti. Tra i presenti anche il sindaco

Alla casa di riposo Gatti di Montecosaro festa di fine estate. Oltre cento le persone intervenute, che hanno potuto godere di un pomeriggio di vicinanza ai propri familiari e alle persone più fragili ospiti della struttura, tra musica, sorrisi e manifestazioni di affetto. Il consiglio di amministrazione, guidato da Maurizio Giorgini, ha presentato la squadra che guida l’Opera Pia di Montecosaro, quasi tutta al femminile e che si compone di Ornella Rotilio, vice presidente, e di Stefania Marignani e Claudia Marziali. È stato presentato il nuovo direttore generale, Andrea Piergentili. Ha partecipato alla festa anche il sindaco Lorella Cardinali, per sottolineare il legame tra la storica casa di riposo e il Comune. "La struttura – ha deto il sindaco – è sempre stata uno dei principali punti di riferimento del paese e del centro. Lavoreremo insieme per garantire servizi assistenziali sempre di maggiore qualità". "Strutture come queste – ha ribadito Giorgini – meritano di essere valorizzate e di avere la massima attenzione dei cittadini e delle istituzioni".