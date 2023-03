Festa alla casa di riposo Terza Chiappini ha spento 100 candeline

Un pomeriggio di festa è stato quello di lunedì alla casa di riposo Enrico Mattei per il compleanno della signora Terza Chiappini, che ha compiuto 100 anni. Circondata dall’affetto dei suoi cari, degli altri ospiti, del cda della Fondazione Mattei-De Luca e dell’intero staff della struttura, la signora Terza ha celebrato il suo secolo di vita tra applausi, fiori, cartelloni e palloncini, realizzati dal personale dell’istituto per anziani cittadino. Ad incontrare la nonnina matelicese sono state ben quattro generazioni della sua famiglia, ultimi dei quali i due pronipoti, nati da poco e che l’anziana signora ha voluto abbracciare con affetto. Ai festeggiamenti per il secolo di vita si sono poi uniti anche il sindaco Massimo Baldini ed il vicesindaco Denis Cingolani, i quali hanno voluto salutarla e portarle gli auguri di tutta la comunità cittadina.

m. p.